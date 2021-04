Dh'fhoillsich Tòraidhean na h-Alba am manifesto

'S e a' chiad bhile a bheireadh iad a-steach san teirm pàrlamaid ùr Bile Ceartais airson còraichean a bharrachd a thoirt do dhaoine air an deach eucoir a dhèanamh agus an teaghlaichean. Rachadh cùr as dhan bhreith neo-dhearbhte, dhan t-siostam fom feumar prìosanaich a shaoradh tràth, do chòraichean bhòtaidh phrìosanach agus bheirte a-steach binn-phrìosain fad-bheatha.