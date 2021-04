Trioblaidean aiseig am Muile

Leis mar a chaidh an MV Isle of Arran a ghluasad gu h-eadar-amail dhan t-seirbheis bhathair eadar Steòrnabhagh is Ulapul ge-tà, thuirt CalMac nach tòisich an t-seirbheis eadar Àird Rosain is Ceann Loch Chille Chiarain gu co-dhiù an 4mh den Chèitean.