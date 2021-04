Cèilidhean Covid na Comhairle a' tighinn gu ceann

Am measg an luchd-ciùil eile a ghabh pàirt sna cèilidhean bha: Iain "Spanish" MacAoidh, Iain "Tosh" Mac an Tòisich, Charlie Clark, Else is Gary Mac an t-Sagairt, Seumas Stiùbhart, Norrie "Tago" MacÌomhair, Rosie Sullivan, Ceitlin Lilidh, Donnie "Large" Dòmhnallach, Josie Duncan, Ado is Hans, Brian Ó hEadhra is Fionnag NicChoinnich, Chloe Steele, Claire Frances NicNèill agus Lisa NicNèill.