"Bu chòir do bhòrd-stiùiridh ChalMac seasamh sìos"

Tha am fear-gnothaich Brian Currie, a tha cuideachd a' ruith taigh-òsta ann am Barraigh, ag ràdh nach eil bàtaichean gu leòr aig CalMac agus nach eil iad a' cleachdadh an fheadhainn a tha aca san dòigh as èifeachdaiche.