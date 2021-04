£10m a bharrachd sa bhliadhna air fàire do ChnES

Thèid am màl cuideachd a thoirt do Riaghaltas na h-Alba, ach tro aonta a chaidh a dhèanamh le CoSLA, a chionn 's gu bheil an tuath-gaoithe air taobh a-staigh crìoch an dusan mìle, thèid an t-airgead a thoirt do Chomhairle nan Eilean Siar.