Cò na pàrtaidhean a tha a' seasamh san taghadh Albannach?

Tha na ceannardan aca air a bhith a' gabhail pàirt ann an deasbadan telebhisein, rim faicinn ann an aithrisean naidheachd ann am farsaingeachd de shuidheachaidhean, a' foillseachadh mhanifestothan agus a' sgaoileadh an cuid theachdaireachdan gu làitheil airson cha mhòr dà mhios a-nis.