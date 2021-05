Cobhair sa Mhonadh Ruadh le taic bho Theagsas

'S e ionad co-òrdanachaidh ann an Houston ann an Teagsas a thog an siognail rabhaidh bho uaireadair a' bhoireannaich, agus dh'fheuch iad ri fònadh gu a màthair leis gur i a bha ainmichte mar neach-fios airson suidheachadh èiginneach.