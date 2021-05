Inbhe ùr 'son Dòrlach

"Bhon stad Sgoil Eòlais na h-Alba air trusadh seanchas ann an 1990, tha beagan clàrachaidh air a bhith a' dol an seo is an siud aig daoine fa leth, ach chan eil buidheann air a bhith ann a tha air a bhith a' clàrachadh dhaoine, na daoine a tha fhathast air fhàgail", thuirt Àdhamh Ó Broin.