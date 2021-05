Ceum eile gu sàbhailteachd do Ross County

Ma bha na geamannan eile eadar na sgiobaidhean seo anns an lìog air an t-seusan seo ag innse dad, 's e gum biodh cùisean gu math teann. Bhuannaich County air an dà thuras acasan a chluich an aghaidh Accies ann an Siorrachd Lannraig, ach 's iad Hamilton a thog na puingean air an turas mu dheireadh aca air falbh bhon taigh an aghaidh na Staggies.