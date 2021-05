Aon chupa as t-fhiach còrr 's linn de dh’fhoighidinn

Tha barrachd thadhal ann an sgioba Hibs na tha ann an sgioba St Johnstone gu dearbha. Tha taisbeanaidhean aig Kevin Nisbet air àite fhaighinn dha ann an sgioba Steve Clarke airson na Euros as t-Samhradh. Ma chuireas esan ris na tadhail a tha e air faighinn ann an lèine uaine air an t-seusan seo, 's iad Hibs a bhios air an t-slighe cheart.