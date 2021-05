"Stad a dhìth" air tiodhlaigeadh èisg mhairbh

Dh'innis fear a tha an aghaidh ghnìomhachas tuathanachas-bradain na h-Alba gum feumar ceumanan a ghabhail sa bhad airson stad a chur air companaidh anns na h-Eileanan an Iar bho a bhith a' tiodhlaigeadh nam mìltean de dh'iasg mharbh air talamh croitearachd ann an Uibhist a Tuath.