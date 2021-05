Dragh gun caillear cothrom air an MV Pentalina

Tha an Comh. Ùisdean Robasdan ag ràdh gun do bhruidhinn e ri Anndr Banks, ceannard Pentland Ferries leis a bheil an catamaran, an t-seachdain seo, agus gun deach innse dha gu bheil grunn chompanaidhean air ùidh a nochdadh anns a' bhàta-aiseig.