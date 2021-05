Dh'fhaodadh nach atharraich riaghailtean Covid cho luath 's a bha dùil

"Tha mi a' smaoineachadh gun tuig daoine, far a bheil àireamhan den ghalar ag èirigh, gur dòcha gum bidh suidheachadh ann far an gluais cuid dhen dùthaich gu ìre a h-aon agus gum bidh cuid eile a' fuireach aig ìre a dhà", thuirt Mr Yousaf.