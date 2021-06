Cò a bh' ann an Calum Cille?

Às an abaid a stèidhich e an sin, sgaoil e a' Chrìosdaidheachd air feadh mòran de dh'Alba, a' toirt turas ainmeil ann an curach suas an Gleann Mòr gu ruige Inbhir Nis - le fear de na manaich aige ga ithe le Niseag air an turas, a rèir choltais - a dh'iompachadh an Rìgh Bruide san dùn aige os cionn far a bheil baile an là an-diugh, ann an àite ris an abrar Làrach an Taighe Mhòir, no Creag Phàdraig, an-diugh.