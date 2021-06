Iomain air ais, gu ìre.

Tha na riaghailtean diofraichte do phàircean poblach is goireasan gun feansaichean timcheall orra is tha deagh adhbhar air sin, ach bithear an dòchas nach fhada gus an tig an t-adhartas agus na ceadan a leigeas le luchd-leantainn iomain a bhith an làthair às ùr is a' cur làn thaic ris na sgiobaidhean aca.