Òige, an t-Ògmhios agus amas air Àireamh a h-aon

'S iad the Tamperer agus Maya a bha aig mullach na charts an latha ud le 'Feel It' - òran a dh'fhuirich aig mullach a chlàr airson seachd seachdainean. Fonn togarach a bha iomchaidh airson samhradh anns an d'thàinig na sgiobaidhean as fheàrr anns an t-saoghail agus an luchd-leantainn aca còmhla airson fèill mòr a' bhuill-coise anns an Fhraing.