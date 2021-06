Aon anail ron leum dhan uisge

Anns a' gheam mu dheireadh aca ann am Buidheann D tillidh Alba gu Hampden a chluich an aghaidh Chroàtia - an sgioba a chaill an aghaidh na Frainge ann an cuairt dheireannach Chupa na Cruinne ann an 2018. Tha a' mhòr chuid den sgioba a rinn an gnothach air faighinn cho fada anns an Ruis fhathast an sàs, ged a tha cuid dhiubh a-nis air an taobh cheàrr de 30.