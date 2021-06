Deasbad mun a' Chomraich agus an NC500

"Tha fada a bharrachd luchd-turais a' tadhal air an sgìre, agus chan eil iad a' fuireach an seo airson seachdain no fiùs lathaichean, tha iad ann airson dìreach an t-àite fhaicinn agus an uairsin tha iad a' falbh a-rithist, gun airgead a chosg no gun càil a chuir ris an àite", thuirt e.