Eacarsaich chruaidh do dh’Alba aig Euro 2020

Mus do thachair na sgiobaidhean an-raoir, cha robh Alba riamh air call an aghaidh Croàisia. Ach cha robh na sgiobaidhean riamh air coinneachadh ann an suidheachadh farpaiseach. 'S ann anns an leithid de shuidheachadh a sheall Croàisia carson a tha iad 30 àite air thoiseach air Alba ann an rangannan FIFA.