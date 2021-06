Dàil eile le aiseagan Ghàrradh MhicFhearghais

Tha fearg sna h-Eileanan Siar an dèidh dearbhadh bho Ghàrradh MhicFheargais gum bi dàil a bharrachd - cha mhòr ceithir mìosan - air an dà shoitheach a tha iad a' togail do ChalMac - tè dhiubh a bhios air an t-slighe eadar Ùige san Eilean Sgitheanach, an Tairbeart agus Loch nam Madadh.