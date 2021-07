"Aonaidhean-ciùird a bu choireach" nach tig am Pentalina

Tha Comataidh Aiseagan Mhuile agus Eilein Ì a' fàgail air na h-aonaidhean-ciùird gur iadsan a bu choireach gun do dh'fhaillich na còmhraidhean mu bhith a' faighinn a' chataraman am Pentalina air màl do Chaledonian Mac a' Bhriuthainn.