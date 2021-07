Samhradh trang aig Eden Court

A thuilleadh air sin, bidh Eden Court ann an co-bhanntachd le Comhairle na Gàidhealtachd a' dol air chuairt le teanta 'son a' chiad turas is cuirmean is sèiseanan taice dha òigridh gu bhith aca ann an grunn bhailtean air a' Ghàidhealtachd.