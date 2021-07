Cuimhneachan air sgainneal BCCI

Tharraing a' Chomhairle ùr daoine geur-chùiseach òga. Dhearbh iad fhèin fìor chomasach mar oifigich. Ann an 1991, a dh'aindeoin atharrachaidhean agus ghearraidhean a rinn Riaghaltas Bhreatainn anns an ionmhas phoblach, bha spionnadh agus misneachd nan làithean tràth fhathast ann am prìomh oifisean na Comhairle air Rathad Shanndabhaig ann an Steòrnabhagh agus ann am Baile a' Mhanaich.