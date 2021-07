Spiorad, eanchainn agus na h-ochd mu dheireadh

Cluichidh an Eilbheis an aghaidh na Spàinne anns a' chiad gheama feasgar Dihaoine. Bha an Eilbheis ann an suidheachadh cugallach anns a' bhuidhinn aca mun do chuir iad trì tadhail seachad air an Tuirc. 'S iadsan a dh'adhbhraich a' chrith-thalmhainn as motha den cho-fharpais thuige seo anns an ath chuairt, agus gillean Vladimir Petković a' cur nam Frangach a-mach le breaban-peanais.