Seirbheisean slàinte na Gàidhealtachd fo uallach is cùisean Covid ag èirigh

Tha an t-àrdachadh de chùisean Covid a' toirt buaidh gu sònraichte air Ospadal an Rathaig Mhòir far an deach obair-lannsa nach eil èiginneach a chur dheth.