"Dìth adhartais" aig Coimisean na Croitearachd

Thuirt an coimisean gun robh coinneamh aca Dihaoine a chaidh le Ministear nan Cùisean Dùthchail ann an Riaghaltas na h-Alba, Màiri Gougeon, agus bha iad ag ràdh gur e coinneamh math dha-rìribh a bh' ann - agus thug iar-neach-gairm air a' choimisean, Màiri NicCoinnich, taing mhòr dha Rod MacCoinnich airson an obair a rinn e, agus bha i ag ràdh gur e neach-gairm math dha-rìribh a bh' ann.