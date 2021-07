Rannsachadh a' sealltainn dùbhlain do dh'eileanaich

Tha 78% os cionn aois 65 ag ràdh gu bheil prìsean connaidh a' cur dragh orra. Do dhaoine eadar 18-35 tha am figear sin aig 69%. Ach nas draghail tha 13% ag radh gum b'fheudar dhaibh taghadh a dhèanamh uaireigin eadar airgead a chosg air biadh no connadh.