Beachdan gan sireadh air Plana na Gàidhlig

Thuirt Rùnaire an Fhoghlaim, Shirley-Anne Somerville gu bheil a' Ghàidhlig na pàirt riatanach de dh'aithne chultarail na h-Alba agus gu bheil an Riaghaltas airson taic a thoirt do dh'inbhe a' chànain anns an ùine fhada agus cothroman an cànan a chleachdadh, ionnsachadh is a bhrosnachadh.