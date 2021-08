Fàilte air àiteachan a bharrachd air aiseagan

"Bha sinn uile a' faicinn dhealbhan de na trèanaichean eadar Glaschu is Dùn Èideann is iad loma-làn is daoine nan seasamh, is cha robh daoine a' tuigsinn carson a bha sin a' tachairt air an aon taobh is air taobh nan aiseagan cha robh e ceadaichte sin a dhèanamh", thuirt e.