Bàs Covid an Dùn Bhearasaigh

Tha figearan an là an-diugh cuideachd a' nochdadh àrdachadh anns an àireamh dhaoine a tha a' faighinn dlùth-chùraim leis a' bhìoras aig Ospadal an Ràthaig Mhòir an Inbhir Nis - tha sianar euslainteach anns an aonad a-niste.