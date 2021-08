Iarrtas cur às do CMAL

Cha do mhìnich Mgr Sarwar dè dìreach an siostam a chuireadh e fhèin an sàs. Thuirt e ge-tà, gu bheil e dìreach air coinneachadh ri P&O agus Stena agus gu bheil plana 30 bliadhna aca a thaobh bun-structar is aiseagan.