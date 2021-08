Cuairt eile de gheamannan anns na farpaisean ionadail

Ach tha sin an urra ri mar a thèid dhan gheama eile, far an cur am Bac - a tha aig mullach a' chlàir - fàilte air an sgioba a tha aig bonn na lìge. Chan eil na Lochan ach air aon phuing a thogail thuige seo agus tha dùbhlan cruaidh romhpa oidhche Haoine.