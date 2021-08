Planaichean son ionad spòrs ann am Foithir

"Tha obair mhòr ri dhèanamh airson an làrach seo a leasachadh agus feumaidh sinn airgead eile a thogail mus gluais sinn air adhart ach tha sinn an dòchas gum bi ionad air choireigin ann an ceann dhà no trì bhliadhnaichean," thuirt Mgr Foster.