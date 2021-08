Sgrùdadh ùr a' sealltainn luach Aiseag a' Chorrain

Às dèidh dhaibh an sgrùdadh a leughadh, thuirt comhairlichean gum bu chòir barrachd rannsachaidh a dhèanamh le coimhearsnachdan eile ann an leithid Muile, is daoine às an eilean sin cuideachd a' cleachdadh Aiseag a' Chorrain nuair a tha iad a' tighinn far an eilein tro Loch Àlainn.