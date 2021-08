Bàta-teasairginn nas lugha 'son na Hearadh

Thàinig Institiud Rìoghail nam Bàtaichean Teasairginn, an RNLI, an dèidh conaltraidh, dhan cho-dhùnadh gun cuir iad bàta clas Atlantic 85 a cheann a deas na Hearadh air deuchainn 'son dà bhliadhna a dh'fhaicinn am bi i sin nas fhreagarraiche.