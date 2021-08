Smachd a dhìth air màl goirid

"Tha mise ann an dòigh a' faireachdainn gu bheil an suidheachadh a th' againn ann an seo fiù 's nas miosa na th' aca an Dùn Èideann, leis gur e eilean a th' annainn, agus nach urrainn do dhaoine siubhal beagan nas fhaide air falbh mar as urrainn dhaibh an Dùn Èideann.