Taigh-Cèilidh san amharc an Steòrnabhagh

Tha e a' tuigsinn a-nis gur ann a-muigh air an dùthaich as motha a tha a' Ghàidhlig fhathast ga bruidhinn aig ìre choimhearsnachd, ach tha e den bheachd gun togadh e ìomhaigh a' chànain nan robh an Taigh Cèilidh stèidhichte am prìomh-bhaile an eilein agus gum biodh e na bu ghoireasaiche agus na b' fhasa do dhaoine fhaighinn ann.