Cosgaisean lìbhrigidh: £45m a bharrachd ga phàigheadh

"'S e na tha sinne a' dèanamh an-dràsta, a' toirt an fhiosrachaidh seo a bheir daoine dhuinn, agus ag obair gu dlùth an co-bhonn ri Riaghaltas na h-Alba agus Buidheann Inbhe Malairt, gu h-àraid air Ghàidhealtachd, gus seo a chleachdadh an aghaidh luchd-reic a tha a' cur chosgaisean lìbhrigidh mì-chothromach air daoine aig tuath," thuirt e.