Iolairean-buidhe gan toirt gu deas

Tha pròiseact a chaidh a stèidheachadh airson àrdachadh a thoirt air na tha de dh'iolairean-buidhe ann an ceann a deas na h-Alba air spionnadh fhaighinn - is ochd iseanan air an gluasad gu soirbheachail dhan sgìre bhon Ghàidhealtachd.