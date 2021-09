Leòdhas is na Hearadh air an ceangal ris a' ghriod

Dh'innis Urras an Rubha agus Shanndabhaig, a bha am measg nam buidhnean le sgeamaichean ath-nuadhachail air an tug an suidheachadh droch bhuaidh, gur e "faochadh mòr" a th' ann gu bheil an càball ùr a-nise deiseil is gur e bliadhna gu math duilich a bh' aca.