"Brath a dhìth" bho Mhinistear na Còmhdhail

Rinn Ministear nan Eilean soilleir gu bheil ath-bheothachadh eaconomach nan eilean an lùib plana nas fharsainne an Riaghaltais airson an deich bliadhna a tha romhainn, a bhios a' cruthachadh 's a' toirt a-steach obraichean is phoileasaidhean a tha feumail dhan àrainneachd am measg eile.