Prògram a' Mhòid Nàiseanta air fhoillseachadh

Thèid cuairt dheireannach farpais Bonn Òir a' Chomuinn Ghàidhealaich a chumail Dicaiadain an 13mh Damhair, agus cuairt dheireannach Bonn Òir an t-Seann Nòis a chumail Diardaoin an 14mh Damhair mar phàirt dhe na tachartasan far am bi daoine an làthair.