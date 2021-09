Pàirce Nàiseanta ùr, ach càite?

Thuirt cathraiche sgìre Dhùn Phris is Gall Ghàidhealaibh an NFU, Cailean Fearghasdan, aig a bheil tuathanas faisg air Baile Ùr nan Stiùbhartach, gun robh an t-Aonadh ag iarraidh cinnt gum biodh pàirce ùr na bhuannachd do ghniomhachasan àiteachais agus an eaconomaidh dùthchail.