Cuimhneachan air 9/11

Bha Gavin air leth dèidheil air na Stàitean Aonaichte às dèidh dha gluasad bho Alba aig aois 25. Aig an àm sa, dh' atharraich e ainm bho shloinneadh an teaghlaich, Eales-White, gu Cushny, ainm a sheanmhair mus do phòs i. Ghluais an teaghlach gu Cros ann an Nis ann an 1969, agus goirid às dèidh seo, chaidh iad a dh'fhuireach ann an Dail bho Dheas. Bha Gavin na dheugaire aig an àm, agus chuir e seachad dha na thrì sheachdainean aig Sgoil MhicNeacail, mus do roghnaich e gum biodh e na b'fheàrr feuchainn airson na teisteanasan aige e fhèin, ag ionnsachadh aig an dachaigh.