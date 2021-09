Ceist mu chruinneachaidhean mòra aig tuath

"Tha sinn ag obair ri buidhnean eile feuch dè dìreach a bhios comasach, ach feumaidh mi a dhèanamh soilleir gur e slàinte is sàbhailteachd a' phobaill is luchd-obrach an rud as cudromaiche, is gum bi am prògram air a dhealbh timcheall air sin", thuirt i.