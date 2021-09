Duaisean Litreachais 2021

Airson Làmh-sgrìobhainn Neo-fhoillsichte as Fheàrr do dh'Inbhich, 's e an leabhar 'A' Ruith Eadar Dà Dhràgon' le Màrtainn Mac an t-Saoir a bha air thoiseach agus airson Làmh-sgrìobhainn Neo-fhoillsichte as Fheàrr do Chloinn/Òigridh, bhuannaich Liam Alasdair Crouse an duais leis an leabhar aige-san: 'Curstag a' Chearc Ruadh'.