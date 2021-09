Fireannach air bàsachadh ann an tubaist paramotor

Bha am boireannach, Sasha Dench, a tha na tosgaire leis an UN agus na neach-glèidhteachais, a' feuchainn ri siubhal timcheall na Rìoghachd Aonaichte ann am paramotor air a ruith le dealan gus aire a thogail mu bhuaidh atharrachadh na gnàth-shìde, nuair a thachair an tubaist.