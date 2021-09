Toiseach-tòiseachaidh dòchasach do dh'iomairt boireannaich na h-Alba

Tha e ro thràth co-dhùnadh ceart a dhèanamh air fhathast ach bha e follaiseach gun do dh'aithnich e dhà no thrì laigsean a bh' aca an aghaidh na h-Ungaire. An aghaidh nam Fàrothach bha an sgioba nas dàna agus pungaile le an cuid amasan.