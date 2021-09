Peadar MacUilleim: 'An Gàidheal as cliùitiche a-riamh am ball-coise'

Às dèidh dha sguir a chluich is air a ghoirteachadh ann an leine na h-Alba, chaidh MacUilleim ann an 1912 a stèidheachadh mar mhanaidsear air Spurs, far an do thòisich e air stoidhle stèidhichte air am ball a chumail a chur an sàs, stoidhle a bha air tighinn às Alba bho thùs.