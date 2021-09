Dragh mu phlana leasachaidh ùr dhan Eilean Sgitheanach is Ratharsair

"A-mach air an sin na tha croitearachd agus obair aiteachais a' cur ris an eaconamaidh againn ann an seo - mar eisimpleir Diluain a chaidh bha margaidh mhòr ann am Port Righ far an deach mòran laoigh a reic air prìsean àrda agus tha sin a' cur gu mòr a-steach ri eaconamaidh nan eilean agus ri teachd a-steach nan croitearan, gu dearbha, agus tha sinn a' smaoineachadh gum bu chòir dhan sin a bhith a' faighinn barrachd aire na tha e a' faighinn sa phlana seo."